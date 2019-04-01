Под Курском 16-летний парень на ВАЗе сбил двух девочек

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-01T13:09:55+03:00

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31 марта примерно в 16:25 16-летний парень без прав ехал на автомобиле ВАЗ-21093 по деревне 1-я Моква Курского района. Напротив дома № 24 по улице Нелидова он сбил 12-летних девочек-пешеходов, которые шли по краю проезжей части дороги во встречном направлении.

В результате ДТП несовершеннолетние получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU