Под Курском 16-летний парень на ВАЗе сбил двух девочек
ДТП произошло в Мокве
В результате ДТП несовершеннолетние получили ранения различной степениФото: Из архива "КП"
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31 марта примерно в 16:25 16-летний парень без прав ехал на автомобиле ВАЗ-21093 по деревне 1-я Моква Курского района. Напротив дома № 24 по улице Нелидова он сбил 12-летних девочек-пешеходов, которые шли по краю проезжей части дороги во встречном направлении.
В результате ДТП несовершеннолетние получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU