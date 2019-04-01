2019-04-01T13:09:55+03:00
Происшествия

Под Курском 16-летний парень на ВАЗе сбил двух девочек

ДТП произошло в Мокве
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В результате ДТП несовершеннолетние получили ранения различной степениВ результате ДТП несовершеннолетние получили ранения различной степениФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

31 марта примерно в 16:25 16-летний парень без прав ехал на автомобиле ВАЗ-21093 по деревне 1-я Моква Курского района. Напротив дома № 24 по улице Нелидова он сбил 12-летних девочек-пешеходов, которые шли по краю проезжей части дороги во встречном направлении.

В результате ДТП несовершеннолетние получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24