2019-04-01T12:44:43+03:00
Происшествия

В Курске водитель сбил двух женщин и уехал

ДТП произошло на ПЛК
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель с места происшествия уехалВодитель с места происшествия уехалФото: Из архива "КП"
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30 марта около часа ночи водитель неустановленного автомобиля двигался задним ходом по двору дома № 61 по проспекту Ленинского Комсомола. И наехал на 39-летнюю и 19-летнюю женщин. Они получили ранения различной степени тяжести и были доставлены горбольницу № 4.

Водитель с места происшествия уехал. Полиция просит свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить информацию по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области:

8(4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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