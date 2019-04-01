В Курске водитель сбил двух женщин и уехал
ДТП произошло на ПЛК
Водитель с места происшествия уехалФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
30 марта около часа ночи водитель неустановленного автомобиля двигался задним ходом по двору дома № 61 по проспекту Ленинского Комсомола. И наехал на 39-летнюю и 19-летнюю женщин. Они получили ранения различной степени тяжести и были доставлены горбольницу № 4.
Водитель с места происшествия уехал. Полиция просит свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить информацию по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области:
8(4712) 36-70-01, 36-70-02.
ИСТОЧНИК KP.RU