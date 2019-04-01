В Курске вынесли приговор распространителям наркотиков

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-01T12:17:55+03:00

Злоумышленники проведут в колонии 8 и 9 лет

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Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего и 28-летнего жителей Большесолдатского района. Мужчин признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет в крупном размере.

Один подсудимый через Интернет получил от неустановленного лица оптовую партию наркотика, которую должен был распространить в Курске через тайники-закладки. Соучастник должен был наблюдать за окружающей обстановкой.

Сотрудники полиции предотвратили преступления. В феврале 2018 года полицейские обнаружили и изъяли из тайников пять свертков с наркотиками, общей массой 1,58 г, а в автомобиле – еще 16 свертков.

Суд признал жителей Большесолдатского района виновными и назначил им наказание в виде девяти и восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU