Курские рецидивисты украли в магазине туалетную воду

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-01T11:44:36+03:00

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Продавец торговой точки в Курчатове позвонил в полицию и сообщил, что двое неизвестных украли из магазина три флакона с туалетной водой, на общую сумму более 11 тысяч рублей. Злоумышленники зашли в магазин, забрали с полки товар и убежали.

Оперативники опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения, и по горячим следам установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые 34-летние жители Курчатова.

Похищенное у них изъяли. Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК «Грабеж», сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU