Жительницу Курска осудили за езду в пьяном виде

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-01T10:52:36+03:00

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30-летнюю жительницу Курска в 2018 году три раза привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и за отказ от прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

Ей назначили штраф в общей сумме 90 тысяч рублей и лишили права управления транспортным средством на общий срок 4 года 6 месяцев. Несмотря на это, в октябре 2018 года курянка снова села за руль в состоянии опьянения. Женщину остановили сотрудники ГИБДД. Оказалась, что она была пьяна, штрафы - не оплатила, водительское удостоверение - не сдала.

Суд назначил женщине штраф в размере 50 тысяч рублей и лишил ее права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU