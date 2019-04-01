Роман Старовойт побывал в Доме ребенка и детской областной больнице

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-01T10:32:08+03:00

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В областном специализированном Доме ребенка на улице Пучковка находятся 89 детей в возрасте от нескольких месяцев до четырех лет. Роман Старовойт осмотрел медкабинеты, игровые и учебные комнаты, спальни. Врио губернатора убедился, что в учреждении все малыши получают необходимую медицинскую, психологическую помощь и качественное питание.

Все 48 детей-инвалидов обеспечены необходимыми средствами реабилитации, для каждого разработана индивидуальная восстанавливающая программа. В этом году учреждению выделят 2 млн рублей на капремонт теплоузла. Роман Старовойт пообещал рассмотреть возможность привлечения спонсорских средств для косметического ремонта здания.

Областная детская больница на улице Кольцова в Курске - единственное в области медицинское учреждение, где детям оказывают специализированную помощь. Врио губернатора осмотрел отделение реанимации, отделение раннего возраста и три специализированных отделения для детей старшего возраста. Глава региона пообщался с родителями и детьми, которые отметили, что довольны медицинским персоналом и лечением.

В разговоре с руководством больницы Роман Старовойт обсудил план проектирования нового многопрофильного медицинского учреждения для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU