2019-04-01T09:42:56+03:00
Спорт

Курский БК «Динамо» обыграл оренбургскую «Надежду»

Матч завершился со счетом 90:60
Яна ШЕЛЕСТ
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Больше всего очков команде принесли Эпифания Принц (23) и Наташа Ховард (21)Больше всего очков команде принесли Эпифания Принц (23) и Наташа Ховард (21)
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31 марта баскетболистки курского «Динамо» провели второй матч полуфинальной серии чемпионата России, обыграв «Надежду» из Оренбурга со счетом 90:60.

Первая четверть завершилась со счетом 27:25, вторая – 22:6, третья – 16:14 и четвертая – 25:15. Больше всего очков команде принесли Эпифания Принц (23) и Наташа Ховард (21).

Третий матч в рамках полуфинала Чемпионата России курянки проведут в Оренбурге 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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