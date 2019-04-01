Курский БК «Динамо» обыграл оренбургскую «Надежду»
Матч завершился со счетом 90:60
Больше всего очков команде принесли Эпифания Принц (23) и Наташа Ховард (21)
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31 марта баскетболистки курского «Динамо» провели второй матч полуфинальной серии чемпионата России, обыграв «Надежду» из Оренбурга со счетом 90:60.
Первая четверть завершилась со счетом 27:25, вторая – 22:6, третья – 16:14 и четвертая – 25:15. Больше всего очков команде принесли Эпифания Принц (23) и Наташа Ховард (21).
Третий матч в рамках полуфинала Чемпионата России курянки проведут в Оренбурге 6 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU