Курский БК «Динамо» обыграл оренбургскую «Надежду»

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-01T09:42:56+03:00

Больше всего очков команде принесли Эпифания Принц (23) и Наташа Ховард (21)

Изменить размер текста: A A

31 марта баскетболистки курского «Динамо» провели второй матч полуфинальной серии чемпионата России, обыграв «Надежду» из Оренбурга со счетом 90:60.

Первая четверть завершилась со счетом 27:25, вторая – 22:6, третья – 16:14 и четвертая – 25:15. Больше всего очков команде принесли Эпифания Принц (23) и Наташа Ховард (21).

Третий матч в рамках полуфинала Чемпионата России курянки проведут в Оренбурге 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU