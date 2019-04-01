Курские летчики вернулись домой после успешных стрельб в Карелии

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-01T09:31:58+03:00

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Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, молодые летчики провели первые самостоятельные боевые стрельбы ракетами класса «воздух-воздух» в рамках крупнейшего авиационного учения «Ладога-2019» в Карелии.

15 выпускников 2018 года успешно провели боевые пуски на самолетах Су-35С, Су-30СМ, Миг-31БМ над акваторией Ладожского озера.

Более 10% летного состава впервые совершали пуски ракет в ночных условиях, когда помимо автоматизированного поиска мишеней, пилоты должны визуально обнаруживать цели на большом удалении и поражать их.

Крупнейшие маневры оперативно-тактической авиации проходят ежегодно и позволяют повысить качество подготовки экипажей, уровень профессионализма лётного состава и получить летчикам допуск к несению боевого дежурства.

Всего к крупнейшему авиационному учению оперативно-тактической авиации ЗВО «Ладога-2019» привлечено свыше 50 самолетов и 70 экипажей, а также более тысячи военнослужащих технического состава ЗВО на четырех военных аэродромах и полигонах.

В ходе стрельб было поражено более 200 целей, имитирующих самолеты «противника», сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU