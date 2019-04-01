В Курск привезли икону целителя Пантелеимона

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-01T09:07:56+03:00

Все желающие могут прийти в храм и поклониться иконе Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Икону великомученика и целителя Пантелеимона из храма Казанской иконы Божией Матери, расположенного в селе Ключ Горшеченского района, привезли в Знаменский кафедральный собор Курска.

Каждый день после утреннего и вечернего богослужений перед святым образом совершаются молебны о здравии. Все желающие могут прийти в храм и поклониться иконе. Святой образ великомученика и целителя Пантелеимона будет находиться в Знаменском кафедральном соборе до 18 апреля.

Икона была написана на святой горе Афон в русском монастыре святого великомученика Пантелеимона и передана в дар прихожанам села Ключ. Старинному Храму Казанской Божией Матери уже более 200 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU