Под Курском сгорели дом и гараж

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-01T08:30:21+03:00

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В 18:29 31 марта на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Дороховке села Зорино Обоянского района.

На место происшествия выезжали пожарные 35 ПСЧ Обоянского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По данным МЧС, в 18:42 приступили к ликвидации пожара, загорание локализовано в 18:45, ликвидировано в 18:50. Пострадавших нет.

Огонь уничтожил в жилом доме кровлю на площади 64 квадратных метра, а также повредил гараж, пристроенный к дому на площади 18 квадратных метров

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU