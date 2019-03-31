2019-03-31T11:02:59+03:00
Общество

С 1 апреля в Курской области начнется дополнительная иммунизация против кори

С начала года заболевание зафиксировали у восьми жителей региона
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Курской области объявлена дополнительная иммунизация против кори. Как сообщила обладминистрация, с начала года в регионе зафиксировали восемь лабораторно подтвержденных случаев заболевания. В связи с этим временно исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача по Курской области Олег Климушин призвал комитет здравоохранения в период с 1 апреля по 1 октября провести в регионе дополнительную иммунизацию против кори. А работодателям, у которых трудятся иностранные граждане, обеспечить проведение их иммунизации до 31 декабря.

Добавим, сегодня вспышки кори наблюдается на Украине, в Грузии, Черногории, Румынии, Молдове, Франции, Италии. В России за 2018 год по сравнению с 2017-м зарегистрирован рост заболеваемости в 3,5 раза. Случаи кори в нашей стране регистрируется преимущественно среди тех, кто отказался от прививок по различным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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