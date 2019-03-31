Участок трассы М-2 «Крым» на въезде с южной стороны в Курск отремонтируют в 2019-м

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-31T10:46:20+03:00

Еще несколько участков трассы М-2 «Крым» восстановят в следующем году

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Южный и северный подъезды к Курску отремонтируют в ближайшие годы. Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора. По словам начальника подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор Москва - Харьков Сергея Недялкова, по территории региона проходит больше 400 км автомобильных дорог федерального значения. И запланированный объем финансирования дорожных работ в текущем году составляет почти 1,5 млрд рублей.

В 2019-м начнется капитальный ремонт сразу нескольких отрезков курских трасс. Так, займутся М-2 «Крым» на участке: км 515+426 - км 543+000. Протяженность отремонтированного отрезка составит почти 28 км. Ввести в эксплуатацию дорогу планируется в 2021 году.

Кроме этого, федеральные дорожники приступят к капремонту северного подъезда к Курску на этой же автодороге М-2 «Крым» на участке: км 0+000 – км 3+700. Работы планируют завершить в 2020-м.

Также отремонтируют семикилометровый участок автодороги М-2 «Крым» на южном подъезде к Курску на участке: км 23+500 – км 31+050. В эксплуатацию он будет введен уже в 2019 году.

11 км капитально отремонтируют также на дороге Р-298 Курск-Воронеж (трасса Р-22 «Каспий») на участке: км 133+000 – км 144+000. Окончание работ намечено на 2020-й.

Кроме того, запланирован капремонт мостов через реку Харасея и ручей Романовский на трассеА-142 Тросна - Калиновка. Длина мостов чуть больше 48 и 42 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU