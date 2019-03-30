1 апреля на энергоблоке № 2 Курской АЭС начнется плановый ремонт

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-30T11:25:06+03:00

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1 апреля 2019 года на энергоблоке № 2 Курской АЭС начнутся работы в рамках планового капитального ремонта. В соответствии с годовым графиком ремонтной кампании энергоблок будет отключен от сети. На энергоблоке намечено выполнить регламентный объем ремонтных работ, а также работы по восстановлению ресурсных характеристик реакторной установки. Планируемый срок ремонта – 157 суток.

В рамках подготовки к ремонту 30 марта будет отключен от сети один из турбогенераторов (ТГ-4) энергоблока № 2. Отключения оборудования будут произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU