2019-03-30T11:25:06+03:00
Экономика

1 апреля на энергоблоке № 2 Курской АЭС начнется плановый ремонт

Энергоблок отключат от сети
Яна ШЕЛЕСТ
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Планируемый срок ремонта – 157 сутокПланируемый срок ремонта – 157 сутокФото: Яна ШЕЛЕСТ
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1 апреля 2019 года на энергоблоке № 2 Курской АЭС начнутся работы в рамках планового капитального ремонта. В соответствии с годовым графиком ремонтной кампании энергоблок будет отключен от сети. На энергоблоке намечено выполнить регламентный объем ремонтных работ, а также работы по восстановлению ресурсных характеристик реакторной установки. Планируемый срок ремонта – 157 суток.

В рамках подготовки к ремонту 30 марта будет отключен от сети один из турбогенераторов (ТГ-4) энергоблока № 2. Отключения оборудования будут произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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