2019-03-30T11:06:37+03:00
Общество

В Курской области приступили к посадке леса

Начались работы и в лесных питомниках
Яна ШЕЛЕСТ
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Мероприятия проводятся в рамках проекта «Сохранение лесов в Курской области» нацпроекта «Экология»Мероприятия проводятся в рамках проекта «Сохранение лесов в Курской области» нацпроекта «Экология»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Рыльском и Курском лесничествах приступили к весенней посадке леса. Всего же в текущем году лесохозяйственным предприятиям и арендаторам лесных участков предстоит выполнить восстановление лесов на площади 391 га, сообщили в администрации области.

Одновременно с посадкой лесных культур лесоводы проводят работы в лесных питомниках: сеют лесные и декоративные деревья и кустарники, ухаживают за сеянцами и саженцами, заготавливают черенки.

Мероприятия проводятся в рамках проекта «Сохранение лесов в Курской области» нацпроекта «Экология». Проектом предусматривается проведение работ с 2019 по 2021 годы на всей площади вырубаемых и поврежденных лесных насаждений. Главная его цель – лесовосстановление на 100% таких площадей.

Также будет улучшена материально-техническая база лесхозов, завершено создание лесосеменной плантации дуба черешчатого в Солнцевском лесничестве на площади 10 га с целью получения улучшенных семян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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