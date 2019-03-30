В Курской области приступили к посадке леса
В Рыльском и Курском лесничествах приступили к весенней посадке леса. Всего же в текущем году лесохозяйственным предприятиям и арендаторам лесных участков предстоит выполнить восстановление лесов на площади 391 га, сообщили в администрации области.
Одновременно с посадкой лесных культур лесоводы проводят работы в лесных питомниках: сеют лесные и декоративные деревья и кустарники, ухаживают за сеянцами и саженцами, заготавливают черенки.
Мероприятия проводятся в рамках проекта «Сохранение лесов в Курской области» нацпроекта «Экология». Проектом предусматривается проведение работ с 2019 по 2021 годы на всей площади вырубаемых и поврежденных лесных насаждений. Главная его цель – лесовосстановление на 100% таких площадей.
Также будет улучшена материально-техническая база лесхозов, завершено создание лесосеменной плантации дуба черешчатого в Солнцевском лесничестве на площади 10 га с целью получения улучшенных семян.
ИСТОЧНИК KP.RU