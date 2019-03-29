В Курской области пройдет форум садоводов

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-29T17:21:33+03:00

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В Курской области, в местечке Свобода Золотухинского района пройдет Всероссийский форум садоводов. Организационный комитет возглавляет заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов. В него также вошли Алексей Золотарев, руководители структурных подразделений администрации Курской области, депутат Государственной Думы Татьяна Воронина, ректор Курской сельскохозяйственной академии им. проф. И.И. Иванова Владимир Семыкин и другие.

В настоящее время оргкомитет разрабатывает план мероприятия. Участие в этой работе также принимают администрации муниципальных районов.

ИСТОЧНИК KP.RU