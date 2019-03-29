2019-03-29T16:10:13+03:00
Общество

Курян призывают присоединиться к "Часу Земли"

Это самая массовая экологическая акция на планете
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянам предлагают выключить свет на один часКурянам предлагают выключить свет на один часФото: Из архива КП.
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30 марта проводится международная акция «Час Земли». Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает в этот день выключить свет на один час - с 20.30 до 21.30 - в знак неравнодушия к будущему планеты. Это символическая акция, направленная на не экономию электричества, а на объединение людей, думающих о будущем нашей планеты.

Кроме того, в третий раз пройдет конкурс «Столица Часа Земли», объявленный WWF России. Город-победитель станет столицей следующего «Часа Земли» в России и получит кубок с выгравированным названием города. В 2018 году Курск занял в этом конкурсе второе место.

В 2019 году «Час Земли» состоится в 13-й раз. Это самая массовая экологическая акция на планете, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам. В ней принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников. Россия участвует в акции с 2009 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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