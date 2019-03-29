2019-03-29T15:11:09+03:00
Политика

1,5 тысячи курских парней весной уйдут в армию

С 1 апреля стартует весенний призыв
Яна ШЕЛЕСТ
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Участие в мероприятии принял Роман СтаровойтУчастие в мероприятии принял Роман Старовойт
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Перед стартом призывной кампании в Курске собрались главы муниципальных образований и военкомы. На мероприятии рассмотрели вопросы постановки будущих призывников на воинский учет и отметили особо отличившихся по итогам 2018 года.

Участие в мероприятии принял Роман Старовойт. Врио губернатора отметил, что регион выполнил на 100% задачу штаба Западного военного округа по осеннему призыву. Лучше всех с поставленными задачами справились в Беловском, Суджанском и Железногорском районах, а также в городе Железногорске.

Глава региона обратил внимание на работу с уклонистами.

— На сегодняшний день в области не оповещены 881 юношей призывного возраста. Весной прошлого года их было больше - 1348 человек. Особенно неблагоприятно сложилась ситуация в Курске, - отметил врио губернатора, поручив уделить особое внимание данной теме.

Что касается предстоящей весенней кампании, то в этом году планируется призвать и направить на службу около 1,5 тыс. человек. Курские ребята, как и прежде, будут служить в пределах Западного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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