Куряне смогут бесплатно привить своих питомцев
«Курская городская станция по борьбе с болезнями животных» объявляет апрель месячником профилактики бешенства, в рамках которого специалисты учреждения будут проводить бесплатную вакцинацию животных.
Профилактическая вакцинация проводится ежегодно. В этом году она продлится с апреля по октябрь. Владельцам собак и кошек необходимо привить своих питомцев, обеспечить безопасность не только животных, но и членов семьи. Своевременная вакцинация животных – единственная профилактическая мера борьба с неизлечимым заболеванием – бешенством.
О времени проведения вакцинации необходимо уточнять по телефону 8 (4712) 35-00-84.
ИСТОЧНИК KP.RU