Куряне смогут бесплатно привить своих питомцев

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-29T15:02:56+03:00

Время вакцинации можно уточнить по телефону

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«Курская городская станция по борьбе с болезнями животных» объявляет апрель месячником профилактики бешенства, в рамках которого специалисты учреждения будут проводить бесплатную вакцинацию животных.

Профилактическая вакцинация проводится ежегодно. В этом году она продлится с апреля по октябрь. Владельцам собак и кошек необходимо привить своих питомцев, обеспечить безопасность не только животных, но и членов семьи. Своевременная вакцинация животных – единственная профилактическая мера борьба с неизлечимым заболеванием – бешенством.

О времени проведения вакцинации необходимо уточнять по телефону 8 (4712) 35-00-84.

ИСТОЧНИК KP.RU