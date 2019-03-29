На проспекте Дружбы в Курске снесут сотни деревьев

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-29T14:56:31+03:00

Под топор пойдут почти 900 зеленых насаждений - мэрия предложила, чтобы куряне их сами пересадили

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В комитете архитектуры Курска прошло заседание градостроительного совета, на котором рассматривался вопрос сноса деревьев в зоне проектируемого строительства магистральной дороги в районе частной застройки на проспекте Дружбы. Планируемый срок строительства - 2019-2020 годы. Протяженность первой очереди строительства – 1,9 километра на участке от проспекта Дружбы до улицы Просторной. Будет обустроена четырехполосная автодорога с твердым покрытием, дорога-дублер и тротуары. Вторая очередь строительства протяженностью 1,36 километра включает в себя аналогичные работы на участке от улицы Просторной до Сумской, сказали в мэрии.

- Реализация такого масштабного проекта требует сноса деревьев на участках, попадающих в зону строительства. Специалисты городского комитета экологической безопасности и природопользования провели обследование и установили, что в границах участка первой очереди необходимо убрать 484 дерева, в границах второй очереди – 421. Аварийными признаны 203 дерева, - добавили в администрации.

Депутаты и чиновники уже дали добро на снос деревьев на проспекте Дружбы.

19 марта. А вчера аналогичное решение приняли и члены градостроительного совета.

Администрация Курска обратилась к жителям частного сектора проспекта Дружбы, чьи дома попадают в зону строительства автодороги, с просьбой пересадить по возможности деревья, чтобы избежать их сноса.

ИСТОЧНИК KP.RU