Под Курском пройдет фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья
5 апреля в 10.00 на базе лицея-интерната поселка имени Маршала Жукова пройдет фестиваль детского творчества «Мы можем все» среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
Фестиваль проводится с целью выявления, развития и поддержки талантливых детей в области музыкально-эстетического творчества; развития творческого потенциала обучающихся, направленного на формирование любви к родному краю, воспитание уважения и бережного отношения к национальной культуре; повышения уровня исполнительской культуры вокальных, хореографических, сценических видов искусства, сказали в администрации региона.
В этом году тема фестиваля – «По страницам русских сказок». Участники представят творческие номера, посвященные героям сказок, в которых отражаются особенные черты русского характера; нравственные ценности народа; добро, торжествующее над эгоизмом и злом; победа силы духовной над силой физической; трудолюбие; верность; храбрость; вера; многовековая мудрость народа; справедливость; обычаи и традиции, воспетые в былинах, рассказах, сказках.
ИСТОЧНИК KP.RU