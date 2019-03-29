Под Курском пройдет фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-29T14:40:16+03:00

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5 апреля в 10.00 на базе лицея-интерната поселка имени Маршала Жукова пройдет фестиваль детского творчества «Мы можем все» среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фестиваль проводится с целью выявления, развития и поддержки талантливых детей в области музыкально-эстетического творчества; развития творческого потенциала обучающихся, направленного на формирование любви к родному краю, воспитание уважения и бережного отношения к национальной культуре; повышения уровня исполнительской культуры вокальных, хореографических, сценических видов искусства, сказали в администрации региона.

В этом году тема фестиваля – «По страницам русских сказок». Участники представят творческие номера, посвященные героям сказок, в которых отражаются особенные черты русского характера; нравственные ценности народа; добро, торжествующее над эгоизмом и злом; победа силы духовной над силой физической; трудолюбие; верность; храбрость; вера; многовековая мудрость народа; справедливость; обычаи и традиции, воспетые в былинах, рассказах, сказках.

ИСТОЧНИК KP.RU