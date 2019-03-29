2019-03-29T13:47:15+03:00
Общество

В Курской области открылся сезон охоты

Курян просят соблюдать правила
Ольга ДАНИЛОВА
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За нарушения грозят штрафы и даже уголовная ответственностьЗа нарушения грозят штрафы и даже уголовная ответственностьФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 29 марта по 7 апреля в Курской области открыт сезон охоты на болотно-луговую, водоплавающую пернатую дичь.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курской области просит курян соблюдать правила хранения, перевозки и использования оружия и боеприпасов, предназначенных для охоты. Охотник при себе должен иметь действующее разрешение на хранение и ношение оружия, соблюдать правила его перевозки, а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов, охотничий или членский охотничий билет, добавили в Управлении.

Как показали проверки за период осеннего сезона охоты, самыми распространенными нарушениями стали несоблюдение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет. За нарушение правил оборота оружия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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