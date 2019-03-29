«Счастливый взгляд» открыл в Курске Мегаоптику

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-29T13:11:55+03:00

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28 марта сеть оптик «Счастливый взгляд» открыл в Курске флагманский салон – Мегаоптику. Масштабы салона, расположенного в самом центре на улице Ленина 86, впечатляют. В просторном торговом зале с современным дизайном и прекрасным освещением представлено более 3,5 тысяч моделей очков для взрослых и детей, контактные линзы, средства для ухода за оптикой, аксессуары и другие товары.

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ИСТОЧНИК KP.RU