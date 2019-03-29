2019-03-29T13:11:55+03:00
Общество

«Счастливый взгляд» открыл в Курске Мегаоптику

Главная её особенность-наличие офтальмологического центр
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

28 марта сеть оптик «Счастливый взгляд» открыл в Курске флагманский салон – Мегаоптику. Масштабы салона, расположенного в самом центре на улице Ленина 86, впечатляют. В просторном торговом зале с современным дизайном и прекрасным освещением представлено более 3,5 тысяч моделей очков для взрослых и детей, контактные линзы, средства для ухода за оптикой, аксессуары и другие товары.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
1,5 тысячи курских парней весной уйдут в армию
Куряне смогут бесплатно привить своих питомцев
На проспекте Дружбы в Курске снесут сотни деревьев
Под Курском пройдет фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья
В Курской области открылся сезон охоты
В Курске студента обвиняют в краже скамейки из сквера
В Курске пройдет межрегиональный фестиваль #ЛюдиКакЛюди
В Курске от бесконтактных мошенничеств пострадали более 200 человек
В Курске осудили похитителей трубопровода
Курская БСМП нуждается в срочном ремонте
Под Курском загорелся гусеничный трактор
В Курске стартовал месячник по благоустройству
Курские чиновники сняли галстуки по совету Старовойта
Житель Курска продал арендованную машину и скрылся
В Курске на Аэропортовской нашли артснаряд
В Курске появится памятник «Ветерану войны»
С 1 апреля в Курске продолжат отключать свет