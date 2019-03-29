2019-03-29T12:48:04+03:00
Происшествия

В Курске студента обвиняют в краже скамейки из сквера

Лавочку он собирался поставить на приусадебном участке или продать
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин стащил лавочку из сквераКурянин стащил лавочку из сквераФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Сеймском округе установлен подозреваемый в похищении скамейки из сквера. Кадры похищения попали на записи камер видеонаблюдения, рассказали в полиции. Оперативники составили описание вора и, поняли, что он может быть учащимся одного из учебных заведений города.

В ходе отработки различных техникумов было установлено, что подходящий под описание молодой человек, действительно является студентом одного из среднеспециальных заведений. 20-летний студент при предъявлении доказательств сознался в хищении и пояснил, что собирался использовать скамейку на приусадебном участке или сбыть по бросовой цене. Чужое имущество изъяли и вскоре его вновь установят в сквере. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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