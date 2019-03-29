СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-29T11:26:12+03:00

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2 апреля в Курске пройдет межрегиональный фестиваль #ЛюдиКакЛюди . Событие приурочено к Всемирному дню распространения информации об аутизме, учрежденного Организацией Объединенных Наций. В городе будет организовано несколько фестивальных площадок. Одна из них - в тайм-кафе "Пластилиновая ворона".

Цель фестиваля – информирование о проблеме аутизма и лучших практиках работы с детьми с расстройством атистического спектра (РАС), социальная инклюзия детей с РАС и их семей.

Фестиваль объединит на одной площадке как семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, так и нормотипичных ребят, сообщили организаторы.

Программа мероприятия включает самые разнообразные активности: концерт классической музыки, во время которого можно ходить по залу и даже подыгрывать, творческие мастер-классы для детей для разных возрастных групп, лекция о методах, эффективно используемых в работе с детьми с РАС.

Организаторы Фестиваля: КРОО "РАСширяя мир", региональное отделение ВОРДИ и инклюзивный проект "Дышим вместе!" - объединяемся для того, чтобы люди с РАС стали частью нашего общества.

https://vk.com/event179738377

Контактное лицо - Кофанова Виктория +79081221494

ИСТОЧНИК KP.RU