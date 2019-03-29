2019-03-29T11:14:17+03:00
Происшествия

В Курске от бесконтактных мошенничеств пострадали более 200 человек

Мошенники, чтобы завладеть деньгами граждан, активно используют телефон и интернет
Яна ШЕЛЕСТ
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Злоумышленники также могут представляться сотрудниками службы безопасности банковЗлоумышленники также могут представляться сотрудниками службы безопасности банковФото: Из архива "КП"
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Большинство курян лишаются сбережений, продавая или покупая что-либо на интернет сайтах бесплатных объявлений. Люди сами переводят задаток за несуществующий товар, либо передают незнакомцам данные своих банковских карт, якобы для оплаты покупки.

Злоумышленники также могут представляться сотрудниками службы безопасности банков. Они сообщают человеку, что с его счета осуществляется подозрительный перевод и предлагают отменить его. Гражданин делится с преступниками секретной информацией о своем счете и сразу же лишается сбережений.

УМВД в очередной раз предупреждает - для перевода денег на банковскую карту достаточно только ее основного номера на лицевой стороне. Код с обратной стороны, а тем более пароль мобильного банка, который приходит владельцу в СМС, сообщать никому нельзя.

Служба безопасности банка не обзванивает клиентов и не предлагает отменить те или иные транзакции. Если у вас возникли какие либо вопросы по списанию или зачислению денежных средств на карту, нужно лично обратиться в банк или позвонить по телефону горячей линии, указанному на кредитке. В любых ситуациях необходимо перепроверять информацию и в случае малейших подозрений обращаться в полицию по номеру 02, 102 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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