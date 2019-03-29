В Курске осудили похитителей трубопровода

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-29T10:52:07+03:00

«Квадре» был причинен ущерб в размере более 400 тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

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28 марта 2019 года Курский областной суд признал обоснованным приговор Промышленного районного суда города Курска от 15 января 2019 года в отношении троих курян за кражу трубопровода и пособничество в совершении кражи.

Осенью 2017 года курянин решил совершить кражу трубопровода, принадлежащего ПАО «Квадра», привлек при этом в качестве пособников двух мастеров ПАО «Квадра». Злоумышленники демонтировали участок трубопровода: паропровод и конденсатопровод, расположенные вблизи дома № 34 по улице Фабричная в Курске, а также вблизи дома № 32 по улице Новогаражная, вывезли его на КамАЗе в пункт приема лома.

«Квадре» был причинен ущерб в размере более 400 тысяч рублей. Промышленный районный суд города Курска приговорил похитителей к 2 годам 7 месяцам, к 2 годам, и к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Курского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU