2019-03-29T10:52:07+03:00
Происшествия

В Курске осудили похитителей трубопровода

Украденные трубы злоумышленники сдали в пункт приема лома
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«Квадре» был причинен ущерб в размере более 400 тысяч рублей«Квадре» был причинен ущерб в размере более 400 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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28 марта 2019 года Курский областной суд признал обоснованным приговор Промышленного районного суда города Курска от 15 января 2019 года в отношении троих курян за кражу трубопровода и пособничество в совершении кражи.

Осенью 2017 года курянин решил совершить кражу трубопровода, принадлежащего ПАО «Квадра», привлек при этом в качестве пособников двух мастеров ПАО «Квадра». Злоумышленники демонтировали участок трубопровода: паропровод и конденсатопровод, расположенные вблизи дома № 34 по улице Фабричная в Курске, а также вблизи дома № 32 по улице Новогаражная, вывезли его на КамАЗе в пункт приема лома.

«Квадре» был причинен ущерб в размере более 400 тысяч рублей. Промышленный районный суд города Курска приговорил похитителей к 2 годам 7 месяцам, к 2 годам, и к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Курского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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