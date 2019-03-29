Курская БСМП нуждается в срочном ремонте

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-29T09:54:11+03:00

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Больница скорой медицинской помощи нуждается в срочном ремонте. Такой вывод сделала заместитель губернатора Ирина Хмелевская, посетившая лечебное учреждение с рабочим визитом.

– Впечатление удручающее. Можно понять отсутствие ремонта в здании, но дверь в регистратуру подпереть кирпичом, разве это приемлемо в лечебном учреждении? Ведь все это настраивает пациентов на негатив. Тем более, что вопрос можно решить без финансовых вложений, - отметила заместитель губернатора.

Ирина Хмелевская зашла в терапевтическое, неврологическое отделения и в отделение сосудистой хирургии. Замгубернатора пришла к выводу, что все отделения больницы нуждаются в капитальном ремонте. Требует срочного ремонта и кровля здания.

Пациенты больницы рассказали, что им приходится самостоятельно покупать лекарства, так как в стационаре их нет. На медицинский персонал никто не жаловался, наоборот, больные были довольны профессионализмом врачей и медсестер.

— То, что я сегодня увидела, требует принятия управленческих решений. Будем стараться изыскивать средства из регионального бюджета, а в случае необходимости обращаться в федеральные структуры, - резюмировала Ирина Хмелевская.

ИСТОЧНИК KP.RU