2019-03-29T09:27:19+03:00
Происшествия

Под Курском загорелся гусеничный трактор

Пожар произошел в Октябрьском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь повредил в тракторе кабину и моторный отсекОгонь повредил в тракторе кабину и моторный отсекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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28 марта примерно в 16:20 в селе Старково Октябрьского района загорелся гусеничный трактор Т-170. На место ЧП приехали пожарные, полиция и скорая.

Возгорание локализовали в 16:26, ликвидировали полностью - в 16:28. Огонь повредил в тракторе кабину и моторный отсек.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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