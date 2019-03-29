Под Курском загорелся гусеничный трактор
Пожар произошел в Октябрьском районе
Огонь повредил в тракторе кабину и моторный отсекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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28 марта примерно в 16:20 в селе Старково Октябрьского района загорелся гусеничный трактор Т-170. На место ЧП приехали пожарные, полиция и скорая.
Возгорание локализовали в 16:26, ликвидировали полностью - в 16:28. Огонь повредил в тракторе кабину и моторный отсек.
В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU