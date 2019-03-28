В Курске стартовал месячник по благоустройству
Субботники и санитарные пятницы продлятся до 28 апреля
В городе пройдут субботники и санитарные пятницыФото: Из архива "КП"
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25 марта в Курске стартовал весенний месячник по благоустройству. Продлится он до 28 апреля. В городе пройдут субботники и санитарные пятницы. Ближайшая состоится завтра, 29 марта.
Администрация города обращается к руководителям предприятий и организаций, представителям сферы малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям с призывом организовать работы по наведению чистоты на закрепленных за ними территориях.
ИСТОЧНИК KP.RU