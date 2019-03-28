В Курске стартовал месячник по благоустройству

СЕГОДНЯ 17:54 2019-03-28T17:54:26+03:00

В городе пройдут субботники и санитарные пятницы Фото: Из архива "КП"

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25 марта в Курске стартовал весенний месячник по благоустройству. Продлится он до 28 апреля. В городе пройдут субботники и санитарные пятницы. Ближайшая состоится завтра, 29 марта.

Администрация города обращается к руководителям предприятий и организаций, представителям сферы малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям с призывом организовать работы по наведению чистоты на закрепленных за ними территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU