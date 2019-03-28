2019-03-28T17:39:33+03:00
Политика

Курские чиновники сняли галстуки по совету Старовойта

"Такой подход развяжет руки и все получат определенную раскрепощенность", - отметил врио
Светлана ВОЛКОВА
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Присутствующие не стали медлить со сменой имиджаПрисутствующие не стали медлить со сменой имиджаФото: СОЦСЕТИ
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28 марта во время проведения стратегической сессии по «мастерским проектов» врио губернатора региона Роман Старовойт призвал своих коллег отказаться от ношения галстука. Врио признался, что сам не любит этот аксессуар. Поэтому в администрации региона Роман Старовойт предложил соблюдать деловой стиль, но вот галстук носить не обязательно. Кроме особо торжественных случаев.

Старовойт на сцене сначала снял пиджак, а затем и галстук.

Присутствующие последовали примеру Романа Владимировича в тот же миг. Прямо в зале большинство мужчин освободили себя из оков делового стиля, публично сняв галстуки. Последовал этому и представитель Курской области в СовФеде, бывший губернатор региона Александр Михайлов, сидевший на первом ряду.

К слову, диссонанс между стилем врио губернатора региона и манерой одеваться местных чиновников был заметен с самого начала. По всей видимости, пришел час сказать это вслух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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