Курские чиновники сняли галстуки по совету Старовойта
28 марта во время проведения стратегической сессии по «мастерским проектов» врио губернатора региона Роман Старовойт призвал своих коллег отказаться от ношения галстука. Врио признался, что сам не любит этот аксессуар. Поэтому в администрации региона Роман Старовойт предложил соблюдать деловой стиль, но вот галстук носить не обязательно. Кроме особо торжественных случаев.
Старовойт на сцене сначала снял пиджак, а затем и галстук.
Присутствующие последовали примеру Романа Владимировича в тот же миг. Прямо в зале большинство мужчин освободили себя из оков делового стиля, публично сняв галстуки. Последовал этому и представитель Курской области в СовФеде, бывший губернатор региона Александр Михайлов, сидевший на первом ряду.
К слову, диссонанс между стилем врио губернатора региона и манерой одеваться местных чиновников был заметен с самого начала. По всей видимости, пришел час сказать это вслух.
ИСТОЧНИК KP.RU