2019-03-28T17:23:39+03:00
Происшествия

Житель Курска продал арендованную машину и скрылся

Теперь его разыскивает полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Молодой человек подозревается в мошенничествеМолодой человек подозревается в мошенничествеФото: УМВД России по Курской области.
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Курские полицейские разыскивают 24-летнего Апуневича Алексея Вячеславовича. Молодой человек подозревается в мошенничестве. Курянин взял в аренду автомобиль, переоформил на свое имя, продал, а затем скрылся.

Все, кому известно его местонахождение, могут конфиденциально и круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, 58-33-90 или в любой отдел полиции или любому сотруднику полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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