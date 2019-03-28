Житель Курска продал арендованную машину и скрылся

СЕГОДНЯ 17:20 2019-03-28T17:23:39+03:00

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Курские полицейские разыскивают 24-летнего Апуневича Алексея Вячеславовича. Молодой человек подозревается в мошенничестве. Курянин взял в аренду автомобиль, переоформил на свое имя, продал, а затем скрылся.

Все, кому известно его местонахождение, могут конфиденциально и круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, 58-33-90 или в любой отдел полиции или любому сотруднику полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU