2019-03-28T17:08:34+03:00
Происшествия

В Курске на Аэропортовской нашли артснаряд

Боеприпас изъяли и вывезли на полигон
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтоженияБоеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтоженияФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

28 марта в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны на улице Аэропортовской в Курске.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 88 мм. Боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно немедленно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске стартовал месячник по благоустройству
Курские чиновники сняли галстуки по совету Старовойта
Житель Курска продал арендованную машину и скрылся
В Курске появится памятник «Ветерану войны»
С 1 апреля в Курске продолжат отключать свет
В Курской области началась подготовка к оздоровительной кампании
Под Курском сгорел деревянный дом, погиб мужчина
В Курской области почти полтысячи мужчин ушли в декрет
В Курске закрыли павильон с шаурмой
«Мираторг» планирует увеличить производство свинины в Курской области до 150 тысяч тонн
Осудили курянина, по вине которого погиб пенсионер
В Курской области введут единую платежку за ЖКХ
В Сеймском округе Курска отключат воду
В Курской области прошла операция «Розыск»
Курская рапиристка завоевала бронзу этапа Кубка Европы
В 2019 году капремонт пройдет в 240 многоэтажках Курской области
Курянина подозревают в краже канализационных люков
В курском роддоме пройдет День открытых дверей
Курские таможенники задержали москвича, который пытался провезти почти 90 тысяч долларов
Курянка родила ребенка в 58 лет
В Курске мотоциклист без прав врезался в ЗИЛ
В Курске ночью сгорела «Мазда»
Житель Курской области убил знакомого и спрятал труп
Здание музея Семенова в Курске, где произошел пожар, признано аварийным
В Курске КАМАЗ насмерть сбил женщину