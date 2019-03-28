В Курске на Аэропортовской нашли артснаряд

СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-28T17:08:34+03:00

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28 марта в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны на улице Аэропортовской в Курске.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 88 мм. Боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно немедленно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU