В Курске появится памятник «Ветерану войны»
Администрация Курска проводит открытый конкурс на лучший проект памятного знака «Ветерану Великой Отечественной войны».
Программа и условия конкурса утверждены постановлением Администрации Курска от 22.03.2019 г. № 528, размещенном на официальном сайте Администрации города Курска в разделе «Правовые акты».
С 25 марта по 7 апреля проводится регистрация участников конкурса. Зарегистрироваться можно по электронной почте komarh20846@yandex.ru или по адресу: Курск, ул. Ленина, 69, комитет архитектуры и градостроительства города Курска, каб. 208 (тел: 58-76-39) (по понедельникам - с 10.00 до 12.00, по средам - с 15.00 до 17.00).
24 мая 2019 года жюри подведет итоги конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU