2019-03-28T17:05:42+03:00
Общество

В Курске появится памятник «Ветерану войны»

Объявлен открытый конкурс на лучший проект
Ольга ДАНИЛОВА
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24 мая жюри подведет итоги конкурса24 мая жюри подведет итоги конкурсаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Администрация Курска проводит открытый конкурс на лучший проект памятного знака «Ветерану Великой Отечественной войны».

Программа и условия конкурса утверждены постановлением Администрации Курска от 22.03.2019 г. № 528, размещенном на официальном сайте Администрации города Курска в разделе «Правовые акты».

С 25 марта по 7 апреля проводится регистрация участников конкурса. Зарегистрироваться можно по электронной почте komarh20846@yandex.ru или по адресу: Курск, ул. Ленина, 69, комитет архитектуры и градостроительства города Курска, каб. 208 (тел: 58-76-39) (по понедельникам - с 10.00 до 12.00, по средам - с 15.00 до 17.00).

24 мая 2019 года жюри подведет итоги конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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