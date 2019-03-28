2019-03-28T16:25:46+03:00
Общество

С 1 апреля в Курске продолжат отключать свет

Плановые отключения пройдут во всех трех округах
Яна ШЕЛЕСТ
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Отключения пройдут в плановом порядкеОтключения пройдут в плановом порядкеФото: Из архива "КП"
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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях с 1 по 5 апреля в Курске пройдут отключения электроэнергии по следующим улицам:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 1 по 5 апреля с 9-30 до 16-00: улицы Духовенская, Запрудная, Кореневская, Городская, Лесная поляна, Рыльская, Беловская, Сосновская, Песчаная, Сосновый Бор, Санаторная, Уютная.

С 9-30 до 15-00: улицы Заводская 2-6, 17, 25б, 27, Ольшанского 8, 8а, 8б, 8г, Пионеров 28-52г, 39-51, Чумаковская 42-26, 17-39, Красной Армии 36-40, поселок Аккумулятор 34-38, 20, 23, 24, Гуторовская 1-57, 2-60, 1-й Гуторовский переулок 1-23, 2-18, 2-й Гуторовский пер. 1-13, 2-12; Родниковая 3-35, 2-26, Садоводческое общество Весна, 3-5-е Кислинские, 4-22-е Степные переулки.

С 9-30 до 16-00: улицы 3-я Степная; Броневая, Аэроклубная.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 1 по 4 апреля с 9-00 до 16.00: ул. Чулкова гора, ул. Льва Толстого 5Б, 5Д, ул. Тускарная 29 - 33, ул. Ахтырская 24 - 44; 21 – 35, ул. Никитская 34 - 78; 31 – 43.

4 апреля с 9-00 до 17-00: 1-й Суворовский переулок 20 - 50; 15 – 43; 2-й Выгонный переулок 4 - 22; 3 -13; Бойцов 9-й дивизии 171 - 179; 164 - 176/1.

Тел. для справок: 32-40-89 .

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

4 апреля с 13-30 до 16-00: улица 2-я Рабочая 2, 4, 6, 8, 8а, б, в; улица Союзная 43, 43а, б, в, 45, 45а, б, в, 47, 47а, б, 49, 41/2.

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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