В Курской области началась подготовка к оздоровительной кампании

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-28T16:18:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Меры социальной поддержки оказываются всем детям от 7 до 17 лет (включительно), проживающим в Курской области. Путевки предоставляются бесплатно. В первоочередном порядке обеспечивается отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-сирот, детей, находящихся в учреждениях социального обслуживания, детей из малообеспеченных семей, детей, состоящих на различных видах профилактического учета, сообщили в администрации региона.

В 2018 году мальчишки и девчонки смогли отдохнуть в 351 лагере, расположенном в Курской области. Это 287 лагерей с дневным пребыванием детей, 22 загородных лагеря, 34 лагеря труда и отдыха и восемь санаториев. В этом году планируется работа 353 лагерей.

Наиболее востребованный и популярный вид отдыха у детей и родителей - профильные смены. В прошлом году состоялись 52 профильные смены по различным направлениям: патриотическому, спортивному, добровольческому, творческому. В них приняло участие более восьми тысяч детей. В 2019 году работа в этом направлении продолжится.

Напомним, по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха», реализованного при поддержке Минпросвещения России, в 2018 году лауреатом конкурса стала программа курского профильного лагеря «Гармония», дипломантом – программа специализированной (профильной) международной смены «Содружество».

ИСТОЧНИК KP.RU