2019-03-28T15:54:42+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел деревянный дом, погиб мужчина

Пожар произошел в Золотухинском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В ликвидации пожара привлекались 16 человек и пять единиц техникиВ ликвидации пожара привлекались 16 человек и пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

28 марта примерно в семь часов утра в деревне Терепша Золотухинского района загорелся деревянный дом. На место происшествия выехали пожарные-спасатели опорного пункта Свобода, 5 ПСЧ города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 07:13, ликвидировали в 07:16. В результате пожара в жилом деревянном доме размером 6 х 4 метров огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие, стены, мебель и вещи б/у. На пепелище спасатели обнаружили тело 69-летнего хозяина дома.

В ликвидации пожара привлекались 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске стартовал месячник по благоустройству
Курские чиновники сняли галстуки по совету Старовойта
Житель Курска продал арендованную машину и скрылся
В Курске на Аэропортовской нашли артснаряд
В Курске появится памятник «Ветерану войны»
С 1 апреля в Курске продолжат отключать свет
В Курской области началась подготовка к оздоровительной кампании
В Курской области почти полтысячи мужчин ушли в декрет
В Курске закрыли павильон с шаурмой
«Мираторг» планирует увеличить производство свинины в Курской области до 150 тысяч тонн
Осудили курянина, по вине которого погиб пенсионер
В Курской области введут единую платежку за ЖКХ
В Сеймском округе Курска отключат воду
В Курской области прошла операция «Розыск»
Курская рапиристка завоевала бронзу этапа Кубка Европы
В 2019 году капремонт пройдет в 240 многоэтажках Курской области
Курянина подозревают в краже канализационных люков
В курском роддоме пройдет День открытых дверей
Курские таможенники задержали москвича, который пытался провезти почти 90 тысяч долларов
Курянка родила ребенка в 58 лет
В Курске мотоциклист без прав врезался в ЗИЛ
В Курске ночью сгорела «Мазда»
Житель Курской области убил знакомого и спрятал труп
Здание музея Семенова в Курске, где произошел пожар, признано аварийным
В Курске КАМАЗ насмерть сбил женщину