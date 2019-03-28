Под Курском сгорел деревянный дом, погиб мужчина
28 марта примерно в семь часов утра в деревне Терепша Золотухинского района загорелся деревянный дом. На место происшествия выехали пожарные-спасатели опорного пункта Свобода, 5 ПСЧ города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 07:13, ликвидировали в 07:16. В результате пожара в жилом деревянном доме размером 6 х 4 метров огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие, стены, мебель и вещи б/у. На пепелище спасатели обнаружили тело 69-летнего хозяина дома.
В ликвидации пожара привлекались 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU