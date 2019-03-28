В Курской области почти полтысячи мужчин ушли в декрет

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-28T15:26:58+03:00

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С июля в Курской области 477 мужчин получили пособие по уходу за ребенком. Современная экономическая ситуация диктует новые веяния и сегодня папы наравне с мамами ходят в предусмотренный законом отпуск, чтобы ухаживать за малышом, пока ему не исполнится полтора года. Более того, в нашем регионе как минимум девять мужчин на сегодня ухаживают сразу за несколькими детьми.

Всего же с того момента как региональное отделение ФСС РФ перешло на прямые выплаты таких пособий, в Курской области родители получили 433 миллиона рублей, причем 39 миллионов из них выплачено папам и дедушкам. На сегодня известно о 15 мужчинах в возрасте старше 60 лет, которые пожелали взять отпуск по уходу за ребенком – так что даже грядущее повышение пенсионного возраста оставляет шанс бабушкам и дедушкам понянчить внуков, не дожидаясь выхода на заслуженный отдых.

Остается лишь напомнить, что выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком производится региональным отделением Фонда с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который произведено начисление - например, за март 2019 года деньги будут перечислены в период с 1 по 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU