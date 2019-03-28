В Курске закрыли павильон с шаурмой

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-28T15:16:00+03:00

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Ленинский районный суд города Курска признал владельца павильона «Шаурма «Султан» виновным в незаконном привлечении к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина и в несоблюдении установленных ограничений на осуществление им отдельных видов деятельности. Работу торговой точки приостановили на две недели.

Пристав – исполнитель прибыл в место нахождения павильона. В присутствии хозяина павильона и понятых он составил акт об административном постановлении и вручил требование о приостановлении деятельности, сообщили в УФССП по Курской области.

В течение двух недель пристав будет выезжать на место, и контролировать исполнение судебного решения. В случае неисполнения обязательства владелец торговой точки будет привлечен к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

ИСТОЧНИК KP.RU