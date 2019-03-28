«Мираторг» планирует увеличить производство свинины в Курской области до 150 тысяч тонн

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-28T15:05:24+03:00

В прошлом году фермы произвели порядка 115 тысяч тонн свинины в живом весе

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Агрохолдинг «Мираторг» в рамках доктрины продовольственной безопасности страны и задачи по наращиванию экспортного потенциала агропромышленной отрасли приступил к реализации на территории Курской области части крупнейшего в РФ межрегионального проекта по удвоению мощностей свиноводческого дивизиона.

В Курской области в настоящий момент работают более 20 свиноводческих площадок «Мираторга», где содержится четверть всего поголовья свиней агрохолдинга. Увеличить объемы на треть в 2019 году «Мираторг» планирует за счет повышения эффективности производства и достижения плановых мощностей на действующих свинофермах, а также запуска новых свиноводческих площадок в ряде районов Курской области.

- Рост производства будет иметь положительный социально-экономический эффект для региона, поскольку позволит увеличить налоговые отчисления, в том числе, в консолидированный бюджет области, а также создать дополнительные рабочие места с достойной заработной платой в сельской местности, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU