«Мираторг» планирует увеличить производство свинины в Курской области до 150 тысяч тонн
Агрохолдинг «Мираторг» в рамках доктрины продовольственной безопасности страны и задачи по наращиванию экспортного потенциала агропромышленной отрасли приступил к реализации на территории Курской области части крупнейшего в РФ межрегионального проекта по удвоению мощностей свиноводческого дивизиона.
В Курской области в настоящий момент работают более 20 свиноводческих площадок «Мираторга», где содержится четверть всего поголовья свиней агрохолдинга. Увеличить объемы на треть в 2019 году «Мираторг» планирует за счет повышения эффективности производства и достижения плановых мощностей на действующих свинофермах, а также запуска новых свиноводческих площадок в ряде районов Курской области.
- Рост производства будет иметь положительный социально-экономический эффект для региона, поскольку позволит увеличить налоговые отчисления, в том числе, в консолидированный бюджет области, а также создать дополнительные рабочие места с достойной заработной платой в сельской местности, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.
ИСТОЧНИК KP.RU