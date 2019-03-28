2019-03-28T14:28:25+03:00
Происшествия

Осудили курянина, по вине которого погиб пенсионер

62-летний водитель "копейки" скончался от травм и ожогов
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин получил полтора года поселенияКурянин получил полтора года поселенияФото: Из архива КП.
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Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу против 25-летнего курянина, который признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ДТП произошло утром 26 мая. Автомобиль КАМАЗ ехал по левой полосе движения проезжей части в районе деревни 1-я Моква в направлении автодороги М2-Крым со скоростью 126,2 км/ч. На этой же полосе движения 62-летний водитель остановил свой автомобиль ВАЗ 2101, ожидая возможности выполнить маневр – поворот налево. Вовремя не заметив остановившийся автомобиль, водитель КАМАЗа столкнулся с ним. В результате удара легковушка оказалась на встречной полосе движения, где столкнулась с другим автомобилем и загорелась. От полученных травм и ожогов мужчина погиб.

Суд дал водителю КАМАЗа полтора года колонии-поселения. Кроме того он лишен права в течение двух с половиной лет заниматься работой, связанной с управлением транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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