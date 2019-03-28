2019-03-28T14:08:09+03:00
Экономика

В Курской области введут единую платежку за ЖКХ

Население и предприятия ЖКХ Курской области задолжали около 2,3 млрд рублей
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Основная доля задолженности – долги населенияОсновная доля задолженности – долги населенияФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Планируется, что в Курской области будет введен единый платежный документ за ЖКУ и обеспечена обработка сведений об объемах и качестве поставляемых коммунальных услуг. Как итог, финансовые потоки в ЖКХ станут прозрачнее. Сейчас нормативный документ, который будет регулировать эту работу, проходит необходимые согласования, сообщили в администрации региона.

Как рассказали специалисты комитета ЖКХ и ТЭК Курской области, на 1 марта общая задолженность населения и предприятий ЖКХ Курской области составила около 2,3 млрд рублей, что не превышает одного расчетного периода. Основная доля задолженности – долги населения.

Некоторых потребителей проверяет прокуратура Курской области. Кроме того, активизирована работа ресурсоснабжающих организаций с УФССП по Курской области по взысканию задолженности по исполнительным документам.

Кроме того, сейчас проводится инвентаризация муниципальных предприятий и организаций ЖКХ, на них работают балансовые комиссии. После этого будет разработана проектно-сметная документация для модернизации и реконструкции предприятий. Это позволит повысить эффективное управление энергетическими и водными ресурсами, которые используют предприятия, добавили в администрации Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске стартовал месячник по благоустройству
Курские чиновники сняли галстуки по совету Старовойта
Житель Курска продал арендованную машину и скрылся
В Курске на Аэропортовской нашли артснаряд
В Курске появится памятник «Ветерану войны»
С 1 апреля в Курске продолжат отключать свет
В Курской области началась подготовка к оздоровительной кампании
Под Курском сгорел деревянный дом, погиб мужчина
В Курской области почти полтысячи мужчин ушли в декрет
В Курске закрыли павильон с шаурмой
«Мираторг» планирует увеличить производство свинины в Курской области до 150 тысяч тонн
Осудили курянина, по вине которого погиб пенсионер
В Сеймском округе Курска отключат воду
В Курской области прошла операция «Розыск»
Курская рапиристка завоевала бронзу этапа Кубка Европы
В 2019 году капремонт пройдет в 240 многоэтажках Курской области
Курянина подозревают в краже канализационных люков
В курском роддоме пройдет День открытых дверей
Курские таможенники задержали москвича, который пытался провезти почти 90 тысяч долларов
Курянка родила ребенка в 58 лет
В Курске мотоциклист без прав врезался в ЗИЛ
В Курске ночью сгорела «Мазда»
Житель Курской области убил знакомого и спрятал труп
Здание музея Семенова в Курске, где произошел пожар, признано аварийным
В Курске КАМАЗ насмерть сбил женщину