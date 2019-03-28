В Курской области введут единую платежку за ЖКХ

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-28T14:08:09+03:00

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Планируется, что в Курской области будет введен единый платежный документ за ЖКУ и обеспечена обработка сведений об объемах и качестве поставляемых коммунальных услуг. Как итог, финансовые потоки в ЖКХ станут прозрачнее. Сейчас нормативный документ, который будет регулировать эту работу, проходит необходимые согласования, сообщили в администрации региона.

Как рассказали специалисты комитета ЖКХ и ТЭК Курской области, на 1 марта общая задолженность населения и предприятий ЖКХ Курской области составила около 2,3 млрд рублей, что не превышает одного расчетного периода. Основная доля задолженности – долги населения.

Некоторых потребителей проверяет прокуратура Курской области. Кроме того, активизирована работа ресурсоснабжающих организаций с УФССП по Курской области по взысканию задолженности по исполнительным документам.

Кроме того, сейчас проводится инвентаризация муниципальных предприятий и организаций ЖКХ, на них работают балансовые комиссии. После этого будет разработана проектно-сметная документация для модернизации и реконструкции предприятий. Это позволит повысить эффективное управление энергетическими и водными ресурсами, которые используют предприятия, добавили в администрации Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU