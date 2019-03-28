В Курской области прошла операция «Розыск»

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-28T13:41:20+03:00

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Оперативники УФСИН совместно с сотрудниками полиции провели мероприятия по розыску и установлению местонахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, и уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы и от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

В розыске принимали участие 99 сотрудников УФСИН. Всего в течение двух дней проверили 163 адреса предполагаемого местонахождения разыскиваемых лиц. Установили и задержали 17 человек, находящихся в розыске, из них десять уклонялись от контроля УИИ, семеро - от направления в колонию-поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU