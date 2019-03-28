Курская рапиристка завоевала бронзу этапа Кубка Европы
На международных состязаниях успешно выступила Полина Козаева
Курск снова прославился рапиристамиФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
В городе Брно (Чехия) завершился этап Кубка Европы по фехтованию среди спортсменов до 23 лет.
В турнире приняли участие спортсмены из более чем 20 стран. На международных состязаниях успешно выступила курская рапиристка Полина Козаева. Рапиристка уверенно обыграла соперников в предварительных встречах и дошла до полуфинала. В полуфинальном поединке Полина Козаева завоевала бронзовую медаль.
ИСТОЧНИК KP.RU