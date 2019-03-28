2019-03-28T13:37:59+03:00
Спорт

Курская рапиристка завоевала бронзу этапа Кубка Европы

На международных состязаниях успешно выступила Полина Козаева
Ольга ДАНИЛОВА
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Курск снова прославился рапиристамиКурск снова прославился рапиристамиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В городе Брно (Чехия) завершился этап Кубка Европы по фехтованию среди спортсменов до 23 лет.

В турнире приняли участие спортсмены из более чем 20 стран. На международных состязаниях успешно выступила курская рапиристка Полина Козаева. Рапиристка уверенно обыграла соперников в предварительных встречах и дошла до полуфинала. В полуфинальном поединке Полина Козаева завоевала бронзовую медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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