В 2019 году капремонт пройдет в 240 многоэтажках Курской области

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-28T13:27:27+03:00

На каждом доме, входящем в программу капремонта, повесят табличку с телефоном "горячей линии"

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На эти цели пойдет почти 1,2 млрд рублей. Планируется заменить и модернизировать лифты, кровли, фасады, инженерные коммуникации.

Теперь за контролем качества работ, кроме специалистов Фонда капремонта, будут следить и сотрудники Государственной инспекции строительного надзора. При этом органе будет создан Центр качества мониторинга капитального ремонта.

– Мы планируем тесно сотрудничать со всеми контролирующими организациями, чтобы по итогам сезона все работы были выполнены качественно и в срок, а жители были довольны результатом, – сообщил заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Как рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Артур Иванов, будет продолжена работа по выявлению недобросовестных подрядчиков. Сейчас участвовать в электронных аукционах могут только те организации, которые входят в реестр квалифицированных подрядных организаций. В нынешнем году в этот список включены 94 строительные организации.

Одним из нововведений, по словам Алексея Смирнова, станет размещение на каждом доме, входящем в программу капремонта, соответствующей таблички с телефоном горячей линии и контактами инспекторов, контролирующих ход работ.

ИСТОЧНИК KP.RU