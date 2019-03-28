Курянина подозревают в краже канализационных люков

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-28T12:43:52+03:00

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Сотрудники Сеймского отдела полиции установили подозреваемого в краже канализационных люков по улице Дейнеки Курска. Благодаря тому, что отсутствие люков обнаружили сразу, удалось избежать различных технических повреждений автомобилей, проезжающих над открытыми канализационными колодцами, сообщили в полиции.

Предполагаемого злоумышленника оперативники установили за несколько дней. Им оказался 38-летний житель соседней улицы. Воровать в своем дворе он не стал, боясь быть замеченным знакомыми, поэтому направился в соседние дворы. За ночь пять канализационных люков он перевез, чтобы спрятать, а в дальнейшем сбыть. К моменту задержания люки были изъяты и в ближайшее время их возвратят.

Против подозреваемого завели уголовное дело. До окончания следствия ему запрещено покидать регион.

ИСТОЧНИК KP.RU