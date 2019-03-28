В курском роддоме пройдет День открытых дверей

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-28T11:21:51+03:00

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Курский городской роддом ждет гостей. 29 марта в 14.00 городской родильный дом (ул. Пирогова) проводит День открытых дверей. Традиционно сюда придут не только беременные женщины с мужьями, мамами, подругами, но и те, кто только планирует стать мамой. Собравшихся ждет общая беседа, затем ответы на вопросы, которых у беременных женщин всегда достаточно. Затем гостям будет предложена экскурсия по родильному дому: родильные блоки, послеродовое и детское отделения. В роли экскурсоводов выступят главная акушерка, психолог, начмед роддома. Такие мероприятия проводятся ежемесячно по предварительной записи и пользуются большой популярностью, как и сам городской роддом.

К слову, за прошедший год в этом медучреждении появились на свет 2190 маленьких курян.

ИСТОЧНИК KP.RU