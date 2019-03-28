Курские таможенники задержали москвича, который пытался провезти почти 90 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 11:10 2019-03-28T11:10:24+03:00

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По факту контрабанды наличных денег в особо крупном размере, отделение дознания Курской таможни завело уголовное дело.

На автомобильном пункте пропуска Суджа таможенники задержали 50-летнего жителя Москвы, который пытался незаконно вывезти из страны наличные деньги.

При прохождении таможенного контроля на вопрос дежурного инспектора о наличии товаров и предметов, подлежащих обязательному письменному декларированию, а также товаров запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), мужчина ответил отрицательно, рассказали на таможне.

Во время таможенного осмотра его багажа в рюкзаке нашли российские банкноты различного номинала на сумму пять миллионов 720 тысяч рублей. Дополнительно в кошельке москвича было 46,7 тысяч рублей и 620 EURO. Общая сумма обнаруженной валюты составила в эквиваленте более 87,5 тысяч долларов США.

По заключению эксперта, все представленные на исследование банкноты подлинные.

У гражданина России превышение нормы провоза валюты составило более 77,5 тысяч долларов США, что превышает пятикратный размер суммы наличных, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению через таможенную границу без письменного декларирования, пояснили в ведомстве.

По факту контрабанды наличных денег, совершенном в особо крупном размере, отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело. После завершения следственных действий дело передано по подследственности в УМВД России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU