Курянка родила ребенка в 58 лет

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-28T11:01:48+03:00

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10391 ребенок появился на свет в регионе в 2018 году. Об этом шла речь на пресс-конференции председателя комитета ЗАГС Ольги Воробьевой. При этом 51% новорожденных – это мальчики, 49% – девочки.

Примечательно то, что в прошлом году на свет появилось 267 двойняшек. Увеличилось в регионе число многодетных семей. Стали чаще появляться третьи и четвертые дети: в прошлом году таких детей родилось около двух тысяч.

– Самые возрастные мамы 2018 года зарегистрировали третьего ребенка по счету в возрасте 51 года и 58 лет. Родители вообще «взрослеют». Если еще десятилетие назад в основном мамы были 20-25-летние, то сейчас подавляющее их большинство – старше 30 лет, – отметила Ольга Воробьева.

Популярными для мальчиков в Соловьином крае в 2018 году стали имена Артем, Александр, Иван, Михаил, Дмитрий, Кирилл, Даниил, Максим. Среди девочек – Мария, София, Анастасия, Дарья, Полина, Виктория, Варвара, Анна.

Если говорить о редких именах, которые появились в актовых записях в этом году, то это Арсентий, Иоаким, Иоанн, Моисей, Прохор, Спартак, Добромир, Авраам, Герман, Феликс, Тихомир, Изабелла, Мадонна, Юлианна, Марфа, Евдокия, Апполинария, Ладомира и др.

Куряне стали реже разводиться. За последние десять лет 2018 год имеет один из самых низких показателей по государственной регистрации расторжения брака – 4 935 актов. А вот марш Мендельсона прозвучал почти для семи тысяч пар молодоженов. 327 браков зарегистрировано в области с иностранными гражданами.

Также Ольга Воробьева отметила, что большое внимание сотрудников органов ЗАГС уделяется внедрению электронной системы актов гражданского состояния. Все эти данные войдут в общий ресурс сведений о населении России.

ИСТОЧНИК KP.RU