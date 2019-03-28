В Курске мотоциклист без прав врезался в ЗИЛ
ДТП произошло на улице 50 лет Октября
В результате ДТП мотоциклист получил раненияФото: Из архива "КП"
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27 марта примерно в 16:05 30-летний мотоциклист ехал по улице Бурцевка со стороны Н. Казацкой в сторону 50 лет Октября. Возле дома № 163 по улице 50 лет Октября он врезался в ЗИЛ, который ехал впереди под управлением 39-летнего водителя.
В результате ДТП мотоциклист получил ранения и был доставлен в Городскую клиническую больницу № 4. Как оказалось, у него не было водительских прав, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU