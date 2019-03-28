2019-03-28T10:21:20+03:00
Происшествия

В Курске ночью сгорела «Мазда»

Пожар произошел на улице Сумской
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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28 марта около половины четвертого утра в Курске на улице Сумской загорелась «Мазда». На место происшествия приехали сотрудники полиции и медики скорой помощи. Возгорание ликвидировали в 03:39.

В автомобиле огонь повредил лакокрасочное покрытие, переднее правое крыло, переднее правое колесо, панель приборов и лобовое стекло. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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